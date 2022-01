Dalla Spagna - Accordo totale tra Barcellona e Morata, strada spianata con Vlahovic alla Juventus!

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Improvvisa svolta nel mercato della Juventus in serata. Con Vlahovic che sembra ormai in dirittura d'arrivo, infatti, si spalancano le porte anche per l'addio di Alvaro Morata. Come riportato dal canale televisivo esperto di mercato spagnolo "El Chiringuito", infatti, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo totale con il centravanti spagnolo per portarlo alla corte di Xavi e per l'assalto decisivo serve solo il via libera della Juventus (che arriverà nel momento in cui sarà davvero completato il cerchio per il bomber della Fiorentina).

Morata Juventus