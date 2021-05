CALCIOMERCATO NAPOLI - Nikola Maksimovic, appena guarito dal Covid, quasi sicuramente darà addio al Napoli. Il difensore centrale non ha rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si svincolerà a parametro zero. Secondo il sito serbo Republika, su Maksimovic ci sarebbe forte il Fenerbahce che gli avrebbe offerto un quadriennale da dieci milioni complessivi.