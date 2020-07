Dalla Nigeria - Akatugba rilancia: "Martedì sarà ufficiale il trasferimento di Osimhen al Napoli"

Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista dell'Uefa Oma Akatugba che stamattina ha annunciato sul social network che l'attaccante Victor Osimhen avrebbe già svolto le visite mediche col Napoli, ha voluto rilanciare la notizia confidando ancora a mezzo social che la chiusura dell'affare è davvero ad un passo. Secondo Akatugba, martedì l'operazione dovrebbe infatti divenire ufficiale. Ecco la sua risposta ad un tifoso azzurro:

You have in. Tuesday will be official. Wait!! https://t.co/5yuf1yup69

