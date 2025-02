Dalla Georgia - Il Napoli ha messo nel mirino un altro georgiano: il nome

Calciomercato Napoli, è già tempo di primi rumors in vista del mercato estivo. E dalla Georgia, l'edizione locale della Gazzetta dello Sport parla dell'interesse di Napoli, oltre che di Valencia e Sporting, per Kochorashvili: mediano 25enne del Levante, che in Liga2 ha finora 20 presenze con 5 gol, 3 assist e 3 ammonizioni.

Kochorashvili del Levante

Dalla Georgia si legge:

"Secondo informazioni confermate, l'agente di Giorgi Kochorashvili sta trattando con Napoli e Valencia, oltre allo Sporting. Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia già terminata, le squadre hanno già iniziato a prepararsi per la nuova stagione. Lo Sporting è una di queste squadre, che sta già iniziando a ragionare su come rafforzarsi in vista della stagione 2025/26. L'attuale contratto di Giorgi Kochorashvili con il Levante scade nel 2027. Il Valencia valuta il giocatore georgiano circa 10 milioni di euro. Si prevede che altri club diventeranno più attivi, anche se lo Sporting sarebbe vicino all'ingaggio di Giorgi Kochorashili e, se tutto andrà secondo i piani, il centrocampista georgiano venticinquenne inizierà la nuova stagione con il club di Lisbona. A questo proposito, LaGazzetta.ge ha contattato l'agente del calciatore georgiano. "Confermo l'interesse dello Sporting. Sono in corso trattative anche con altri club", ha detto Javier Piqué in un'intervista con noi".