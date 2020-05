Dalla Francia - Retroscena Koulibaly, rifiutato contratto da 60 milioni dal PSG! Il difensore allettato dal Liverpool: ha già sentito Klopp

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly appare sempre più lontano da Napoli: il centrale senegalese è ambito dalle big d'Europa e nei prossimi mesi deciderà quale sarà il suo destino.

Kalidou Koulibaly

Mercato Napoli, Koulibaly valuta l'addio

A meno di ripensamenti, non dovrebbe essere il PSG la sua prossima meta: come riportato dai francesi di Le10sport, il senegalese avrebbe già decilinato le ricchissime avances del club transalpino. Nei mesi scorsi il direttore Leonardo ha provato di tutto pur di convincere il centrale ad approdare all'ombra della Torre Eiffel: sul piatto un contratto da nababbo che prevedeva 5 anni di accordo per 12 milioni di euro di ingaggio a stagione, circa 60 milioni di euro totali.

Nonostante le lusinghe, Koulibaly avrebbe preferito declinare l'offerta: il senegalese aspira infatti ad un club di Premier League. Oltre al Manchester United (che ci ha provato in passato) ed al ricco Newcastle che sta vuole costruire una super squadra con la nuova proprietà, è soprattutto il Liverpool ad essersi mosso per il difensore del Napoli. Il tecnico Klopp vorrebbe comporre il tandem da sogno Koulibaly-Van Dijk e per riuscirci sarebbe già passato all'attacco sentendo telefonicamente il giocatore. Le rischieste del presidente De Laurentiis si sono abbassate rispetto ai 100 milioni della passata stagione, ed un'offerta da 70 milioni potrebbe far cedere le ultime barricate.