Dalla Francia - Renato Sanches in Serie A: può finire anche al Napoli

Calciomercato Napoli - Futuro di Renato Sanches ancora tutto da stabilire. L'affare per il calciatore sembrava chiuso col Milan prima e PSG dopo. Adesso è tutto molto incerto.

Calciomercato: Renato Sanches in Serie A

Come confermato da Le Parisien, c'è anche il Napoli per l'acquisto di Renato Sanches. Il centrocampista è in uscita dal Lille e pronto ad una nuova avventrua. Sembrava tutto fatto col Milan, poi si è inserito il Paris Saint Germain. Adesso c'è un'altra squadra italiana qualificata in Champions League pronta a chiudere il colpo per il giocatore. Oltre a Milan e PSG, il nome di Renato Sanches può essere finito nel mirino di Napoli, Inter e Juventus. Da capire quale sarà la prossima destinazione del centrocampista portoghese nei prossimi giorni.