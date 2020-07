Dalla Francia - Nome nuovo per la fascia del Napoli, nel mirino Saint-Maximin

Ultime notizie mercato Napoli - Non si ferma mai il mercato, anche per il Napoli, ed a conferma di ciò ci sono le voci che arrivano direttamente dalla Francia. Stando a quanto riportato dal noto portale "Le 10 Sport", il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Allan Saint-Maximin, ala sinistra del Newcastle che in passato ha già sfidato il Napoli nei preliminari di Champions League, quando indossava la divisa del Nizza. Ebbene, i partenopei avrebbero già avviati i contatti con alcuni sondaggi di natura esplorativa che potrebbero essere approfonditi nei prossimi giorni. Sul calciatore però c'è da tempo anche l'Arsenal che ha già avviato i colloqui con i suoi agenti.