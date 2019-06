Dalla Francia: "Il Psg vuole Koulibaly, il Napoli chiede oltre 100 mln. Resta viva la pista Allan"

Calciomercato. Il Paris Saint Germain è a caccia di un difensore centrale, questa sarà la sua priorità durante la finestra di mercato estiva. Due i calciatori nel mirino: Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt dell'Ajax.



Calciomercato, il Psg vuole Koulibaly

Secondo quanto riporta il portale francese tf1.fr, Thomas Tuchel vuole un difensore centrale. Il primo nome è quello di Matthijs de Ligt, il giovane capitano (19) dell'Ajax ma c'è da battere la concorrenza del Barcellona e del Manchester United. Le prossime ore saranno decisive per un trasferimento che potrebbe superare i 70 milioni di euro. Parallelamente, il Psg ha avviato discussioni con il Napoli per Kalidou Koulibaly. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato il costo a oltre 100 milioni di euro per il difensore senegalese (27 anni), una cifra inaccettabile per i francesi.

Allan-Psg, l'interessa resta vivo

Tuchel vorrebbe anche Allan, ma per il momento la trattativa è bloccata per il nazionale brasiliano del Napoli.

