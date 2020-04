Dalla Francia - Il Newcastle piomba su Koulibaly: offerta da 12 milioni a stagione!

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro azzurro di Kalidou Koulibaly è ancora avvolto dal mistero: il centrale senegalese è uno dei pezzi pregiati della società partenopea e la prossima estate sarà oggetto del desiderio della maggior parte delle big europee.

Kalidou Koulibaly

Koulibaly-Napoli, offerta monstre dal Newcastle

Come riportato da Le10sport.com, l'ipotesi PSG non alletta particolarmente il difensore, orientato ad intraprendere una nuova avventura in Premier League. In tal senso le due squadre di Manchester ancora non si sono mosse concretamente, a differenza del Newcastle che ha già mosso i primi passi per corteggiare il giocatore azzurro: sul piatto un contratto da 12 milioni annui che alletta e non poco il 29enne. Saranno dunque mesi caldi: l'asta per Koulibaly è appena iniziata.