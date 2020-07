Dalla Francia - Il Manchester United piomba su Gabriel, ma il Napoli resta in vantaggio per il doppio colpo dal Lille: dettagli e cifre

Ultime calciomercato Napoli. Non solo Victor Osimhen per il Napoli: gli azzurri sono ad un passo dall'attaccante nigeriano, ma con il Lille si continua a trattare anche per il difensore Gabriel. Secondo quanto riportato da Le10Sport, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a valutare il difensore brasiliano 25 milioni (22 + 3 di bonus) ma dovrà guardarsi dall'assalto del Manchester United. I Red Devils, infatti, hanno messo gli occhi sul giocatore e potrebbero ostacolare il doppio colpo degli azzurri dal Lille (per un totale di 101 milioni).