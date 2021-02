Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto riportato da France Football, sono molte le squadre che si stanno muovendo per Boulaye Dia, attaccante attualmente in forza al Reims e classe 1996. Il Lipsia avrebbe presentato una offerta da 15 milioni per lui, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche il Milan ed il Napoli.