Calciomercato Napoli - Accostato anche al Napoli il futuro di Belotti sembra sempre più vicino alla Serie A. Nelle ultime ore sembrava fatta per il trasferimento di Belotti al Monaco, ma arriva ora l'annuncio dalla Francia con Foot Mercato che svela che la pista per arrivare all'ormai ex attaccante del Torino è infondata. Il club dei monegaschi è interessato a Breel Embolo per l'attacco.