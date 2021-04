Dalla Francia - Bakayoko-Napoli, nessun riscatto! Via a fine stagione, è già stato proposto a PSG e Lione

Calciomercato Napoli - Bakayoko Napoli, si va verso il non riscatto del calciatore. Il centrocampista è arrivato dal Chelsea la scorsa estate con la formula del prestito secco. Nei primi mesi però si è parlato di un possibile accordo e riscatto tra Napoli e Chelsea per il centrocampista Tiémoué Bakayoko, riscatto che non ci sarà invece a fine stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di FootMercato, il calciatore lascerà il Napoli al termine di questa stagione e il suo entourage è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione, tanto che è già stato proposto proprio in Francia a Paris Saint-Germain e Olympique Lione.