Dalla Colombia titolano: "Accordo totale, James Rodriguez nuovo giocatore dell'Atletico Madrid"

Calcio mercato Napoli - Trova conferma l'esclusiva lanciata in serata da CN24. Sarebbe stato trovato, infatti, l'accordo tra James Rodriguez e l'Atletico Madrid. Addirittura il club della capitale spagnola avrebbe allertato lo staff medico per predisporre le visite di rito già la settimana prossima.

La fonte è autorevole ed è la stessa che anticipò il concreto interessamento dei colchoneros per 'El Bandido', si tratta del direttore di Habla Deportes Juan Salvador Bárcena, conduttore anche del programma di successo su Radio Caracol 'El Fenomeno del futbol', l'emittente più importante del paese con quasi 4 milioni di follower su Twitter e Facebook. Quindi non proprio l'ultimo arrivato.

Soltanto un rilancio last minute del Napoli potrebbe ribaltare la situazione e riscrivere un finale, che stando agli ultimi aggiornamenti, purtroppo vede il club azzurro sorpassato nella corsa al giocatore. Ovviamente tifosi e addetti ai lavori si augurano che De Laurentiis possa calare l'asso nella manica e bruciare al fotofinish Simeone.

Ecco il tweet del giornalista colombiano:

Ecco invece la notizia riportata nei minimi dettagli su Habla Deportes

Sono state molte le speculazioni sul possibile futuro di James Rodriguez per la prossima stagione, ma il colombiano ha deciso: ha trovato l'accordo totale come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. James, il cui cartellino appartiene al Real Madrid dopo che il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo, si trova in vacanza e ha come data di ritorno al Real il 29 luglio. Si unirà sicuramente ad una squadra madrilena, ma sarà l'Atletico. Alla fine saranno i colchoneros ad accaparrarsi il talento di James che è stato cercato da altre squadre, tra le quali il Napoli allenato da Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato a Madrid. Sarà però il 'Cholo', Diego Simeone ad avere al suo comando il colombiano, che avrà come suo compagno il il terzino della nazionale colombiana, Santiago Arias. Questo sarà la settima squadra per il colombiano, la quinta in Europa, dopo Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern Monaco.