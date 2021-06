Calciomercato - Sfuma la pista Tottenham per Gennaro Gattuso. Lo annuncia The Athletic. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese, gli Spurs avrebbero deciso di interrompere le trattative dopo i colloqui avviati nelle ultime ore con l'ex tecnico del Napoli. La società aveva in particolare virato sul calabrese dopo la fumata nera con Paulo Fonseca, ma adesso sembrerebbe costretta a guardare ancora altrove.