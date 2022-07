Dall'Inghilterra - Ronaldo di nuovo assente all'allenamento: Mendes ha incontrato il Chelsea, contatto col Napoli

Cristiano Ronaldo sarà di nuovo assente al secondo allenamento stagionale del Manchester United per "motivi familiari". Secondo quanto riferito dall'autorevole tabloid Daily Mail crescono le incertezze sul futuro di Ronaldo, anche se l'unica certezza è che il portoghese voglia andare via.

ll nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly ha incontrato l'agente di Ronaldo Jorge Mendes: i blues stanno sta cercando un sostituto per Romelu Lukaku.

Mendes ha anche parlato con club come Bayern Monaco e Napoli nelle ultime settimane per verificare se c'è un mercato per il suo cliente.