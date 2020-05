Calciomercato - Secondo quanto riportato dal Daily Express questa mattina, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con il Chelsea per sondare il terreno a proposito di un possibile acquisto di Jorginho, vero pallino del tecnico Maurizio Sarri. I Blues non hanno chiuso la porta alla possibile cessione, ma hanno risposto chiedendo non meno di 35 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di euro.