Elseid Hysaj è in uscita dal Napoli, non ha trovato continuità e soprattutto non è partita la scintilla con Ancelotti che vuole esterni più tecnici rispetto all'albanese. Secondo quanto riferito da The Guardian, in Inghilterra, sull'albanese sarebbe piombato anche il Manchester United che in quel ruolo cerca di rinforzarsi. Ad oggi piace anche al Chelsea, che però è vincolato dal blocco mercato UEFA.