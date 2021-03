Dall'Inghilterra - Everton su Koulibaly: è il primo obiettivo del calciomercato estivo!

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Il difensore Kalidou Koulibaly è il primo obiettivo di mercato dell'Everton di Carlo Ancelotti: ad annunciarlo è Football Insider, testata giornalistica inglese.

Everton su Koulibaly

Stando alle notizie riportate oltremanica, il club di Liverpool sarebbe alla ricerca di un vero e proprio top-player per la difesa, in grado di competere con i grandi difensori di Liverpool e Manchester City: tutte le strade portano inevitabilmente a Koulibaly. In passato il Napoli ha già rifiutato grandi offerte, ma quest'estate Koulibaly compirà 30 anni e il Napoli potrebbe decidere di venderlo per fare cassa e rilanciare la campagna acquisti.