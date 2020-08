Calciomercato Napoli - Come riportato dall'Inghilterra, il Liverpool è ad un passo dal primo colpo per la prossima stagione, si tratta di Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco dell'Olympiacos. Il calciatore è stato accostato anche al Napoli che resterebbe quindi beffato. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche: affare da 13 milioni di euro e firmerà un contratto quadriennale 3 milioni a stagione. Sarà l'alternativa a Andrew Robertson.