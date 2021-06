Dal Portogallo - Il Benfica prova a beffare il Napoli per Basic: i lusitani mettono il croato nel mirino

Notizie Napoli calcio. Toma Basic è uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Il forte centrocampista croato (24 anni) è in uscita dal Bordeax ed è entrato nei radar del Napoli come possibile sostituto di Bakayoko. Al momento il club transalpino ha respinto la prima proposta azzurra (prestito con obbligo), volendo monetizzare subito dalla cessione del ragazzo.

Basic-Napoli, pericolo Benfica

Secondo quanto riportato da Record, quotidiano portoghese, il Napoli non sarebbe l'unico club sulle tracce di Basic. Anche il Benfica, infatti, avrebbe messo il croato nel mirino per rinforzare la mediana: la situazione economica del Bordeaux, unito ad un contratto in scadenza nel 2022, lo rendono un obiettivo molto appetibile per diversi club europei.