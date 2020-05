Dal Belgio - Futuro rebus per Mertens: anche il PSG pensa al centravanti azzurro per sostituire Cavani

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro calcistico di Dries Mertens è sempre più un rebus: l' attaccante belga è in scadenza di contratto ed il suo rinnovo con il Napoli, dopo essere stato ad un passo, è tornato nuovamente in discussione per una serie di motivi non solo economici.

PSG su Mertens, le ultime

Sul centravanti sono tante le squadre che si sono dichiarate interessate, ingolosite dall'affare a parametro zero: in Italia piace a Roma e soprattutto Inter, mentre all'estero ci sono club del calibro di Chelsea e Atletico Madrid. Secondo quanto scrive il portale belga Voetbalkrant.com, l'ultima società in ordine di tempo a pensare a Mertens è il PSG: i parigini sono a caccia del sostituto di Cavani e l'attaccante azzurro sarebbe uno dei profili ritenuti maggiormente idonei.