Corriere di Torino - Younes e Pinamonti, sono questi i due nomi caldi per il Toro di Mazzarri: i dettagli

Calciomercato Napoli - E' in uscita anche Amin Younes che potrebbe andare sei mesi a giocare altrove con continuità e tornare rigenerato in estate. La squadra più fortemente interessata all'attaccante azzurro è il Torino.

L'edizione odierna del Corriere di Torino su Younes scrive:

"C’è il mercato in uscita, fondamentale per azionare quello in entrata considerando una rosa ancora particolarmente numerosa. Tanti i profili al vaglio, come quello di Amin Younes, esterno di qualità tedesco in uscita dal Napoli che ha dato il meglio di sé con la maglia dell’Ajax. Proposti da intermediari anche alcuni centrocampisti noti in serie A come Alfred Duncan del Sassuolo e Seko Fofana dell’Udinese. Mentre per quel che riguarda l’attacco, nel caso in cui dovessero partire Iago Falque e Zaza, uno dei nomi in cima alla lista del direttore sportivo Massimo Bava resta quello di Andrea Pinamonti, attaccante classe ‘99 a metà strada tra Genoa e Inter".