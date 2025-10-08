Da Roma svelano: "Altro che Castellanos, Sarri voleva un giocatore del Napoli"

Calciomercato Serie A - Mentre aspetta l’approdo di Lorenzo Insigne, emerge un interessante retroscena relativo a Maurizio Sarri e la sua Lazio in questa seconda nuova avventura.
Secondo quanto riferisce Il Messaggero, infatti, il tecnico non sarebbe mai stato pienamente convinto dell’argentino tanto che avrebbe preferito tre altri giocatori al suo posto dopo aver dato il via libera per una cessione attorno ai 30-35 milioni.
I nomi in cima alla lista erano i seguenti: Giacomo Raspadori all’epoca ancora al Napoli oppure Mikel Oyarzabal alla Real Sociedad, con Francesco Pio Esposito sullo sfondo come terza soluzione graditissima.