Serie A - La Roma è parita con il nuovo progetto e con grande entusiasmo. Intanto, come riportato dal Corriere di Roma, diversi profili ci sono per prendere il posto di ds per il prossimo anno. Il sogno Paratici, ormai svanito dopo la conferma di Andrea Agnelli alla Juventus,Pradè (Fiorentina) o Giuntoli (Napoli). Tra altri ci sono anche Andrea Berta, bresciano dell’Atletico Madrid, oppure Nico Burdisso e Victor Orta, attuale d.s. del Leeds. Infine Sabatini che però ha giurato amore al Bologna.