Da Roma, Carducci a CN24: "Veretout? L’offerta da 30mln non smuove i giallorossi, lo scambio Milik-Under si fa più difficile per via di...Zaniolo"

Alessandro Carducci, direttore di VoceGiallorossa:

“L’infortunio di Zaniolo cambia qualcosa nella Roma sul mercato, a livello di immagine: nel reparto offensivo i giallorossi sono messi bene, certamente l’asse col Napoli è caldo in relazione ad un addio di Dzeko. Adesso però mi sembra difficile che il bosniaco possa andare via, sarebbe un inizio difficoltoso per la nuova proprietà: se dovessi scommettere un euro, lo farei sulla permanenza di Dzeko e ciò raffredderebbe l’asse col Napoli fermo restando l’affare Under: lo scambio con Milik, però, lo vedrei più difficile. Callejon? Mi sembra strano l’accostamento alla Roma, ci sono tanti giocatori nel ruolo e Zaniolo tornerà tra sei mesi. Veretout? L’offerta da trenta milioni non smuove la Roma, che ne chiede quaranta quasi a far intendere che non sia in vendita”