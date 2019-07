Da Monclassico a Bolzano in 25 minuti, alle 13.26 decolla un elicottero: è il volo per Jorge Mendes? [VIDEO CN24]

Jorge Mendes è atteso nel ritiro Dimaro. L'anticipazione de Il Mattino è stata confermata circa un'ora fa dal quotidiano iberico AS. Subito è partita la caccia al super agente portoghese. Gli inviati di CN24 in ritiro si sono immediatamente catapultati presso l'eliporto di Monclassico speranzosi di immortalare lo sbarco in Val di Sole dell'agente di James Rodriguez. La certezza è che alle 13.26 un elicottero è partito alla volta di Bolzano, dove c'è un aeroporto e dove in genere atterrano anche voli privati. La durata del volo è di circa 25 minuti tra le due località. Senza voler creare false aspettative vi riportiamo la sensazione dei responsabili dell'eliporto, ovvero che a bordo sul quel volo di rientro possa esserci davvero Mendes.