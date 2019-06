Da Milano: "Napoli alla ricerca di Diego Costa, smentite dell'Atletico di circostanza. James possibile ad una condizione"

Sean Pelucchi, giornalista che cura il blog “L’oracolo rossonero”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è alla ricerca di un grande attaccante, mi è arrivata l’indiscrezione relativa a Diego Costa e credo che le dichiarazioni del presidente dell’Atletico Madrid siano delle smentite di circostanza. Ha tanta cattiveria, potrebbe formare una bella coppia con Milik. Sarà un bel mercato per il Napoli, verrà fuori il Napoli più forte di questi ultimi anni. De Laurentiis vuole accontentare Ancelotti con uno tra Di Maria ed James. Per il secondo è più facile soprattutto se il Real dovesse accettare il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Guadagna circa 6 milioni all'anno ed è in linea con i parametri societari del Napoli. Di Maria, invece, ha un ingaggio troppo alto”.