Da Milano - Inter su Acuña dello Sporting Lisbona, i portoghesi lo valutano 20 milioni: l'argentino piace anche al Napoli

Notizie calcio Napoli - Ieri ha segnato nella supersfida lusitana Sporting-Porto sotto gli occhi di uno scout interista: Marcos Acuña è il piano B dell'Inter per la fascia mancina. Una pista di mercato setacciata dal diesse Piero Ausilio che conosce bene il classe 1991 dai tempi del Racing. Il club di Lisbona lo valuta circa 20 milioni di euro, troppi secondo la dirigenza nerazzurra che punta - in caso di affondo - a strappare un sensibile sconto. Intanto è atteso in Europa nei prossimi giorni l'agente del nazionale argentino, Marcelo Simonian, che farà tappa nella capitale portoghese, ma è atteso anche a Milano. Toccherà a lui portare avanti i dialoghi relativi a questa trattativa, con l'Inter che si è già cautelata bloccando Matteo Darmian dopo il muro Chelsea per Marcos Alonso. A riportare la notizia è la redazione di FcInterNews.it.