Da Madrid, Palliggiano a CN24: "Atletico a caccia di un terzino di riserva e vuole Hysaj. James al Napoli? C'è un unico pericolo concreto"

Davide Palliggiano, corrispondente da Madrid del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto da lui affermato:

“L’Atletico Madrid ha molti soldi da spendere a causa delle cessioni che ha fatto, non va escluso che una parte possa esser spesa per Hysaj dal momento che a Simeone serve un terzino che faccia da alternativa ad Arias. James? Il Real vuole evitare prestiti e formule particolari. Se Neymar dovesse andar via da Parigi potrebbe entrare anche nel mirino del PSG ma la trattativa è già avviata da tempo. In questi ultimi tempi De Laurentiis sta un po’ bluffando. Una volta ultimata la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid Jorge Mendes incontrerà il Real per risolvere questa questione. Se ne parlerà dopo la Coppa America ma non vedo per quale motivo si debba arrivare alla rottura. L’unico pericolo è il possibile inserimento di qualche top club”.