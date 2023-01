Da Firenze - Slitta l'ufficialità di Sirigu alla Fiorentina: il motivo

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'accordo, tra Salvatore Sirigu, la Fiorentina ed il Napoli, che lo girerebbe in Toscana in prestito secco fino a giugno, non è in discussione.

L'ufficialità, però, che si attendeva nelle prossime ore, slitterà probabilmente dopo il fine settimana a causa degli impegni di Napoli e Fiorentina, impegnate sabato contro Salernitana e Torino.

Firme e comunicati arriveranno quindi ad inizio della prossima settimana, quando il portiere sardo diventerà ufficialmente un giocatore viola.