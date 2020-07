Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore: “Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è chiusa e c’è l’interessamento di altri club è possibile ogni scenario. Non escludo che ci possa essere un rilancio da più parti. Un bravo attaccante costa sempre molto perché il mercato degli attaccanti è sempre un’altra cosa. Diciamo che il valore di un buon attaccante va da 50milioni in su”.