Cronache di Napoli - La priorità degli azzurri si chiama Lozano: James sarebbe solo uno sfizio

L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Lozano e James Rodriguez: "Gli azzurri seguiranno il consiglio di Ancelotti e preleveranno Hirving Lozano dal Psv. Affare da 40 milioni di euro. Il messicano aspetta da settimane il trasferimento in Italia. Nel frattempo, dopo l’eliminazione dai preliminari di Champions, gli olandesi nonl’hanno più utilizzato in campionato e in Europa League proprio in vista del passaggio al Napoli. Lozano non è un centravanti, ma secondo Ancelotti può ricoprire tutti i ruoli della linea avanzata degli azzurri. Ancelotti, però, oltre a Lozano ha chiesto anche un trequartista di livello. Il nome è noto da mesi: si tratta di James Rodriguez, ormai ai margini del Real Madrid. La chiusura del mercato inglese senza che un club di Premier abbia prelevato il colombiano è un altro segnale a favore del Napoli. De Laurentiis insiste col prestito con diritto di riscatto. Per non obbligare Zidane e tenere musi lunghi a Madrid, è possibile che Florentino Perez faccia un passo in avanti col Napoli, magari alzano la cifra del trasferimento a titolo temporaneo. Difficile che il Napoli accetti l’obbligo di riscatto. I blancos potrebbero dire sì al diritto di riscatto. Entro una settimana gli azzurri potrebbero piazzare il doppio colpo. La priorità è Lozano, James è uno sfizio"