Calciomercato Napoli - Archiviata la vicenda legata a Mertens, il Napoli che verrà potrebbe non vedere al suo interno l'attaccante polacco Arkadiusz Milik. Ne parla l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Destino completamente diverso per Milik. L’attaccante, corteggiato da diversi club, Juventus compresa, sembra destinato a lasciare al termine della stagione. Il Napoli chiede offerte esclusivamente in denaro, escludendo delle contropartite tecniche per il momento"