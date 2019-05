Quotazioni allenatore Juve, Libero: "Cristiano Ronaldo dice Ancelotti o Mourinho! Piacciono altri due big"

Allenatore Juve 2019 2020, le quotazioni prossimo allenatore Juventus fatte dal quotidiano Libero. Tra poco ci sarà la conferenza stampa d'addio Agnelli-Allegri

Prossimo allenatore della Juve, CR7 sogna Ancelotti. Libero: "La Ssc Napoli ha sondato Gasperini"

Su Libero si parla dei consigli di Ronaldo sull’allenatore. Piacciono Ten Hag e Pochettino ma Ronaldo dice Ancelotti o Mou Agnelli deve scegliere: Nedved caldeggia Conte, però il presidente non è convinto Voci su Sarri. Guardiola: «Non vado a Torino». E Max strizza l’occhio alle milanesi. Il tecnico finalista di Champions col Tottenham affascina Agnelli, ma pesa il potenziale sacrificio economico da 20 milioni all’anno per averlo. La stessa cifra che avrebbe dovuto garantire a Guardiola, prima che Pep mettesse a tacere le voci: «Non andrò alla Juve, né in Italia. Voglio restare al City, fine». L’allenatore degli Spurs fa gola anche a Nedved e Paratici, che non lo reputano comunque la loro prima scelta. Nel mezzo dei discorsi tra i quadri del club, si è “intromesso” anche Cristiano Ronaldo: dopo il match con l’Inter CR7 ha avuto un colloquio privato con Agnelli, a cui ha suggerito un cambio in panchina, caldeggiando l’assunzione dell’amico Carlo Ancelotti, ora sulla panchina del Napoli. L’operazione appare molto difficile, quasi impossibile, ma secondo Libero il Napoli avrebbe sondato Gasperini.