Cristiano Ronaldo al Napoli? AS rivela: ADL pronto a scommetterci, ecco cosa ha detto al portoghese

Cristiano Ronaldo al Napoli? Secondo il quotidiano spagnolo AS la trattativa sarebbe anche iniziata. Non è un mistero che il campione portoghese voglia lasciare il Manchester United per giocare la Champions League. Per AS ci sarebbe anche il club di De Laurentiis pronto a prendere CR7.

Cristiano Ronaldo al Napoli?

Ecco cosa si legge su AS:

"Cristiano Ronaldo accelera le sue opzioni per lasciare l’Old Trafford. Sono quattro le possibili vie di uscita che ha il campione portoghese, anche se una di queste è quella che ha guadagnato più forza negli ultimi giorni: Atletico, Chelsea, Napoli e Bayern hanno perso terreno per motivi diversi Il club italiano ha comunicato al fuoriclasse portoghese l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona dell’entità, come era un tempo Diego Armando Maradona. Aurelio Di Laurentiis mantiene una grande amicizia con Jorge Mendes ed è disposto a scommettere molto sull’attaccante del Manchester United"



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli