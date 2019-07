"Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro", spunta il retroscena dietro la volontà di Ancelotti

«Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro». Carlo Ancelotti è stato chiaro, Giuntoli lo ha accontentato come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Settimane di trattative, poi l'affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto fortemente nel suo Napoli. Il diesse non ha fatto obiezioni e ha chiuso l'operazione il prima possibile (al Fenerbahce 16 milioni più bonus) per evitare il ritorno di diversi club europei che lo hanno cercato in passato, ma soprattutto per metterlo a disposizione di Ancelotti nel diciannovesimo giorno di ritiro a Dimaro. Così ieri mattina Elif Elmas ha chiuso le valigie e si è imbarcato sul volo Turkish Airlines 1861 da Istanbul per sbarcare a Roma alle 9.52 e cominciare la sua avventura in azzurro”