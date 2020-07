Criscitiello: "I procuratori sono il male del calcio, Osimhen non merita 5 mln di ingaggio"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Michele Criscitiello, giornalista

“Osimhen? Gli agenti sono il male del calcio. Poi ci sono le eccezioni, ma 5 milioni per un ragazzo giovane sono un’assurdità. Osimhen non li merita e De Laurentiis non deve darglieli, semmai lo farà quando dimostrerà di valere questo ingaggio. Barrow è un ottimo giocatore, ha delle prospettive clamorose e lo conosco meglio di Osimhen. Sarà un mercato molto interessante: il Napoli ha capito che deve fare il mercato per Gattuso. L’allenatore ha fatto del suo meglio con i giocatori di Ancelotti ed è giusto che ora gli vengano dati i giocatori giusti per il suo gioco e per questo credo che farà un ottimo mercato”.