CorSport - Tutino piace al Lecce, Ancelotti vorrebbe portarlo almeno in ritiro a Dimaro per valutarlo da vicino

Gennaro Tutino, attaccante del Napoli, è reduce da un’ottima stagione al Cosenza in Serie B: come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Lecce ha già mostrato interesse ma l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti vorrebbe portarlo almeno in ritiro a Dimaro per valutarlo da vicino.

Mercato Napoli, parla l'agente di Tutino e Palmiero

Ultimissime calcio Napoli - Luigi Matrecano, membro dell'entourage dell'agenzia che cura gli interessi di Palmiero e Tutino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 LIVE