CorSport - Tensione notevole nell'affare Osimhen, Giuntoli vorrebbe chiudere entro pochi giorni: con il Lille c'è una mezza promessa su altri due affari

Ultime mercato Napoli - La tensione nell’affare tra il Napoli e Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, è notevole come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Sebbene a Victor e a D’Avila non siano arrivati ultimatum, c’è comunque fretta. Giuntoli vorrebbe chiudere entro pochi giorni, ccome il Lilla con il club azzurro: ha l’accordo sulla base di 60 milioni con i bonus e spinge per chiudere considerando l’esigenza di incassare per evitare sanzioni dall’organismo di revisione dei conti del calcio francese; e poi vanta anche la promessa di parlare dell’acquisto di Ounas e della cessione del difensore Gabriel nel caso dell’addio di Koulibaly”