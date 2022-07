CorSport svela: l'arrivo del Cholito Simeone dipende dalle uscite di due azzurri

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri la conferenza di fine ritiro si è trasformata in una chiacchierata di mercato con il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. E con lui si è parlato anche di attaccanti.

Il Napoli sta vivendo una vera e propria rifondazione. Giuntoli conferma un orientamento tattico già percepito. Ovvero il 4-3-3:

"A seguire, spazio al centravanti: l'obiettivo è Simeone del Verona: «Se ci fosse l'opportunità sicuramente ci butteremo addosso. Al momento non la vedo, ma il mercato è lungo».

In realtà l'arrivo del Cholito dipende dalle uscite di Petagna e Ounas: «Abbiamo calciatori bravi che hanno avuto poco spazio, ma non vogliamo tenere chi ha poca voglia di restare e lottare per il Napoli. Siamo aperti: se arrivano richieste, le valutiamo»"