Calciomercato Napoli - Il nome di Kim Min jae era anche nel mirino dell'Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta questo retroscena di mercato sul difensore che adesso piace al Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"La trattativa non è mai decollata sia a causa della clausola da venti milioni sia perché il primo rinforzo per la difesa resta Bremer. In via della liberazione e ad Appiano, però, Kim lo conoscono bene"