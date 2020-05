CorSport su Everton: il Gremio s’è quasi messo il cuore in pace, il brasiliano ha avuto modo di avvertire la stima del Napoli

Calciomercato Napoli - Un altro Callejon non si scorge nel futuro del Napoli, e l’identikit della cosiddetta ala da sistemare in organico al fianco di Politano prevede variazioni sul tema, come racconta il Corriere dello Sport:

"Non necessariamente andrà inserito un mancino a cui consentire di calciare poi con piede invertito; né vanno inseguite copie dello spagnolo, introvabili. Everton s’è preso già il suo spazio, ha avuto modo di avvertire - e in diretta - la stima del Napoli e il Gremio, avendo intuito che c’è del tenero tra di loro s’è quasi messo il cuore in pace"