CorSport su De Laurentiis: ha investito tantissimo nel mercato più sorprendente della sua era

Calciomercato SSC Napoli - Appena Osimhen firmerà con il Galatasaray, il Napoli avrà chiuso uno dei mercati più intensi, complessi e sorprendenti dell’era De Laurentiis. Ne parla il Corriere dello Sport.

De Laurentiis ha investito tanto, tantissimo: 147,5 milioni di euro (esclusi i bonus) per acquistare sei giocatori.

"Soltanto due molto giovani e di prospettiva, come nella migliore delle tradizioni del club: Marin, 22 anni, 10 milioni; Gilmour, 23 anni, 14 milioni. Per il resto sono arrivati giocatori affermati, più maturi: Buongiorno, 25 anni, 35 milioni; Lukaku, 31 anni, 30 milioni; McTominay e Neres, 27 anni, 30,5 e 28 milioni; Spinazzola, 31 anni, a zero. Il tutto, più i bonus"