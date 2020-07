CorSport su Azmoun: continua a piacere al Napoli, non può dirsi tramontato l'interesse per il Messi iraniano

Calciomercato Napoli - Non esiste ancora svolta definitiva per quanto riguarda l’operazione-Osimhen, e allora il Napoli si sta già muovendo da tempo su piani alternativi. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Non può dirsi tramontato il pensiero che porterebbe a Sardar Azmoun, 25enne punta centrale con 32 gol in 51 presenze con lo Zenit San Pietroburgo. Il Messi iraniano, per caratteristiche votato al dribbling e contropiede (ma anche al pressing sulle difese avversarie), continua a piacere e in tutti i casi continua soprattutto a segnare"