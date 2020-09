Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"La strategia è trasparente: se la Juve prende Dzeko, la Roma compra Milik dal Napoli in cambio di Under, un giovane della Primavera e soldi. Il nome in questione può essere di nuovo Alessio Riccardi perché l’affare con il Pescara, che sembrava ormai definito, è saltato (almeno per ora)".