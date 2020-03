CorSport - Petagna non basta, il Napoli ha fatto visionare altre due punte: spunta un nome nuovo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato altri due possibili obiettivi del Napoli in vista del prossimo mercato estivo: "Il giro di perlustrazione non si è interrotto, il Napoli è stato ripetutamente in Germania per verificare i progressi di Jean Philippe Mateta (22), centravanti francese che è rientrato con il Mainz dopo un lungo infortunio. È stata un’idea di gennaio, sfiorita dinnanzi alle difficoltà fisiche del momento. Ma Giuntoli ha inviato i propri 007 anche in Russia, per la precisione a San Pietroburgo, incuriosito dalle prestazioni di Sardar Azmoun (25), undici gol nella sua stagione con lo Zenit, iraniano che sta imponendosi e che si è ritrovato nella lista del Napoli".