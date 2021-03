CorSport - Ounas vale la pena di essere rivalutato! Gaetano alla Cremonese sta aggiungendo credibilità al proprio talento

Calciomercato Napoli - In caso di Europa League il Napoli dovrebbe rivedere i propri programmi e, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche nel reparto offensivo i progetti potrebbero essere diversi.

“In attacco, ci sono tre centravanti (Mertens, Osimhen, Petagna) e uno comincerebbe ad essere di troppo, un’esagerazione che una stagione relativamente “piena” non giustificherebbe. E comunque, l’Ounas di Crotone, che è altro, ma sta sempre in attacco, val la pena di essere (ri)valutato. Gianluca Gaetano, che ha solo ventuno anni, con i sei gol e i tre assist in 27 presenze stagionali con Pecchia alla Cremonese sta aggiungendo credibilità al proprio talento”