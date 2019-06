CorSport - Napoli, Giuntoli e Ancelotti ipnotizzati da Elmas: c'è anche il placet di ADL. La richiesta del Fenerbahçe

Si chiama Eljif Elmas, centrocampista (mezzala) di proprietà del Fenerbahçe. È un Under 20, un talento purissimo che taglia il campo con rasoiate o sgroppate con e senza palla. Un vero e proprio crack che ha ipnotizzato gli osservatori del Napoli e di conseguenza anche Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli, chi è Elmas: costo e dettagli

Per quanto riguarda la cifra del cartellino, il Fenerbahçe chiede intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento importante per un ragazzo che non ha compiuto ancora 20 anni. Elmas è una mezzala tutto fare con grande visione di gioco, intelligenza tattica. Nelle sue doti tecniche il cambio di gioco, passaggio lungo e inserimento anche senza palla.