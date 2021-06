CorSport - La Fiorentina molla Hysaj e Bakayoko, i profili studiati non sono quelli di “senatori” collegati a Gattuso

Ultime mercato - Quattro uomini dal mercato: due esterni, perché il 4-2-3-1 o 4-3-3 da cui ripartirà Gattuso questo impone. La Fiorentina ha già in mente la strategia operativa per continuare il proprio processo di crescita e la sta pianificando in accordo col nuovo allenatore, come racconta il Corriere dello Sport.

"Con il rientro di Lirola, per il quale il Marsiglia ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto (12 milioni), non c’è motivo di insistere per Hysaj. Sugli esterni offensivi, si riparte da Callejon che sarà tra gli osservati speciali in ritiro e da Sottil, rientrato dal Cagliari. Il sogno, per gli esterni, resta Guedes del Valencia, ma l’idea Orsolini è lì. Nel mezzo, non si punta Bakayoko: i profili studiati non sono quelli di “senatori” collegati a Gattuso"